تفاصيل دعم بنك ناصر الاجتماعي لذوي الهمم.. فتح حسابات بطريقة «برايل»

حرص بنك ناصر الاجتماعي في استراتيجيته لخدمة المجتمع، على تقديم حزمة من الخدمات لدعم ذوي الهمم للتغلب على إعاقتهم، وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع، حيث أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته من خلال حرصه على الاستثمار في البشر.

وأكد محمد عشماوي، أنه بنك ناصر الاجتماعي يدعم ذوي الهمم، مشيرا إلى أنه يتم النظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل، وخاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، حيث يوجد كثير منهم يمتلكون قدرات فائقة في العديد من المجالات.

بنك ناصر: ندعم ذوي الهمم

ولفت «عشماوي» في بيان له، أن بنك ناصر يعمل على دعم ذوي الهمم، من خلال تغيير نمط وظروف حياتهم التي تتمثل فيما يلي:

- توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية.

- توفير الكراسي المتحركة والدراجات البخارية.

- توفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب على إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على أنفسهم بل قادرين على العمل الذي يلائمهم.

بنك ناصر يتيح الخدمات البنكية للمكفوفين

وأشار «عشماوي»، أن بنك ناصر يقوم بدعم ذوي الهمم من خلال اتخاذ إجراءات جديدة لتيسير إتاحة خدماته البنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار بفروعه، وذلك بطباعة الشروط والأحكام الخاصة بفتح حسابات الأفراد بطريقة «برايل» حتى يتمكن العملاء من المكفوفين وضعاف الإبصار من الإطلاع عليها بأنفسهم قبل فتح الحساب.

طرح «حساب عزيمة» لذوي الهمم

وأكد أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك لنشر خدماته المصرفية وتلبية كافة احتياجات عملائه ضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي، كما قام مؤخرا بطرح وعاء إدخاري جديد تحت مسمى «حساب عزيمة» لذوي الهمم في كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مع زيادة العائد على هذا الحساب بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائي لميزانية البنك.

وأوضح «عشماوي» أنه في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوي الإعاقة، قام البنك بتأسيس صندوق استثماري خيري يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، ويعد الصندوق الأول من نوعه في مصر لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب.