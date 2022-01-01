كواليس رحيل بيتي وايت قبل أيام من عيد ميلادها الـ100.. انعزلت عامين بسبب كورونا

حالة من الحزن سيطرت على هوليوود بعد خبر رحيل الأسطورة الفنية الأمريكية بيتي وايت، عن عمر يناهز الـ99 عامًا قبل أيام قليلة من عيد مولدها الـ100 الذي يحل في 17 يناير الجاري، وبالرغم من أنَّه جرى اكتشاف وفاتها يوم الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنَّه يُعتقد أنها توفيت ليلة الخميس في منزلها.

استجابت إدارة شرطة لوس أنجلوس للتحقيق في وفاة بيتي وايت التي حدثت المبنى رقم 500 في شارع كارميلينا في لوس أنجلوس في الساعة 9:30 صباح أمس الجمعة، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وكيل أعمال بيتي وايت: لم تكن مريضة.. وكانت حذرة بسبب كورونا

بدوره، أكّد وكيل «وايت» وصديقها المقرب جيف ويتجاس وفاتها، قائلًا: «على الرغم من أن بيتي وايت كانت على وشك أن تبلغ 100 عام، إلا أنني اعتقدت أنها ستعيش إلى الأبد»، متابعًا: «سأفتقدها بشدة، لا أعتقد أن بيتي كانت تخشى الموت أبدًا لأنها أرادت دائمًا أن تكون مع زوجها المحبوب ألين لودن، لقد اعتقدت أنها ستكون معه مرة أخرى».

وأوضح «ويتجاس» أنَّ الممثلة الأمريكية لم تكن مريضة، ولكنها كانت حذرة للغاية في أثناء جائحة كورونا، إذ قضت معظم العامين الماضيين في المنزل مع العديد من الحيوانات الأليفة، مشيرًا إلى أنَّ لديها من يتولون رعايتها على مدار الساعة في سنواتها الأخيرة.

بيتي وايت قبل رحيلها: محظوظة لأنّي بصحة جيدة في هذا العمر

وقبل اقتراب عيد ميلاد بيتي وايت الـ100، حظيت بالإشادة والتقدير على مسيرتها الطويلة في هوليوود، وكان من بينها ظهورها على غلاف مجلة «بيبول»، وقالت وايت للمجلة حينها: «أنا محظوظة لأنني بصحة جيدة وأشعر أنني بحالة جيدة في هذا العمر»، كان أيضًا موضوعًا لكتاب حديث لـ راي ريتشموند عنوانه «بيتي وايت.. 100 لحظات رائعة في حياة غير عادية».

وكان من المقرر أنَّ تقام احتفالية ضخمة للممثلة الأمريكية الكبيرة في 17 يناير الجاري بمناسبة عيد ميلادها الـ100، تتضمن عرض فيلم وثائقي بعنوان «Betty White: 100 Years Young» فيما يقرب من 900 دار عرض سينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية.