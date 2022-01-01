والدة يوسف ضحية حادث الشيخ زايد: «جارتي شافته مع سيدنا إبراهيم في المنام»

قالت والدة «يوسف» أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، إنها حرصت على حضور أولى جلسات محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث التصادم، «أنا صليت الفجر، ومنمتش تاني، لا أنا ولا أسر الضحايا التانيين، وهنحضر كل الجلسات».

بتمنى القصاص العادل

وأضافت خلال بث مباشر مع جريدة «الوطن» من أمام محكمة الجيزة، وقبل النظر في القضية، أنها تتمنى إعدام المتهم، متابعة: «بتمنى ياخد إعدام في أول جلسة، وبنطالب كلنا بالقصاص العادل، إمبارح طول اليوم الدنيا بتمطر وواقفة في البلكونة بدعي للأربع ولاد، يا رب القصاص العادل وإحنا مش عاوزين غير كدة».

وكشفت أنها لأول مرة تدخل المحكمة، «أول مرة في حياتي أدخل محكمة، وقولت لوالد يوسف، لو القاضي طلب من أي حد فينا يتكلم أنا اللي هرفع إيدي، عشان أنا نفسي بس التفت لـ كريم الهواري ويحط عينه في عيني لمدة دقيقة وأقوله أنت إزاي جاتلك الجرأة وقلبك طاوعك بعد ما قتلتهم سبتهم ودمهم على الأرض في عز الساقعة والتلج».

وتابعت وهي تبكي: «أنا عاوزة أقوله إزاي جاتلك الجرأة تسيبهم مش يمكن كان فيه منهم عيل لسه عايش وفيه الروح أو قال أنا عطشان أو يوسف حبيبي لما كان في العادي لما بيتخبط في البيت كان ينادي يا ماما كان دي أول كلمة لازم يقولها، أنا يقيني كأم إن يوسف نادى عليه في الحادثة».

كل الرؤى اللي جت لولادنا مبشرة بالخير

وواصلت: «الحمد لله كل الرؤى اللي جت لولادنا مبشرة بالخير، شوفنا ولادنا شهداء، دي عليهم بالاسم، وجارتي شافت يوسف في الحلم تاني يوم مشي فيه من البيت وتوفى، قالتله في الحلم مين يا يوسف الشخص الجميل اللي جنبك ده قالها ده سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالته ماما واقفة بعيد بتعيط عليك قالها دي مش ماما دي ستنا مريم واخداني في حجرها من إمبارح».