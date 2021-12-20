تحريات حادث الشيخ زايد: المتهم كان يقود سيارته بسرعة وتحت تأثير المخدرات

تواصل «الوطن» نشر أقوال شهود الإثبات في قضية حادث الشيخ زايد، المتهم فيها كريم الهواري بالتسبب في وفاة 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بشارع النزهة في الشيخ زايد، فجر يوم الجمعة 10 ديسمبر، خلال قيادته السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، لأقوال ضابطي شرطة من قوة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، انتقل أولهما لموقع حادث الشيخ زايد، وحرر محضرًا حوله، فيما تولى الثاني إجراء التحريات.

سيارة المتهم تسببت في انقلاب «عربية الضحايا» عدة مرات

وقال ضابط الشرطة الأول، إنَّه تلقى بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقل إلى هناك، وتبين اصطدام المتهم كريم الهواري مالك السيارة رقم (م ل – 7573) بالسيارة التي تقل الضحايا، وعزى سبب الحادث إلى اصطدام السيارة التي يقودها المتهم بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات ودفعها لمسافة 100 متر تقريباً، ونجم عنها وفاة مستقليها وتهشم السيارة رقم (ي هـ - 5719).

وأوضح أنَّ القوة المرافقة له تمكّنت من استخراج جثامين الضحايا من السيارة ونقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد العام، مضيفًا أنَّه بفحص سيارة المتهم عُثر على بطاقة صادرة من أحد البنوك وبها بياناته.

وأكّد أنَّه أثبت أقوال الشاهدين الأول والثاني بمحضره، وتحفظ على السيارتين، وأرفق «رسم كروكي» للحادث بمحضر الشرطة.

التحريات: المتهم انصرف من موقع الحادث رفقة أحد الأشخاص

وقال الضابط الثاني، إنَّ التحريات توصلت إلى أنَّ سبب وفاة الضحايا، هو قيادة المتهم سيارته الرياضية بسرعة فائقة غير مُقررة قانونًا، وتحت تأثير المواد المخدرة والمّسكرة وأنَّه اصطدم بها من الخلف فانقلبت عدة مرات لمسافة 100 متر تقريبًا، مشددًا على أنَّ المتهم انصرف من مكان الحادث رفقة أحد الأشخاص.

وأحال النائب العام، المتهم كريم الهواري، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لإتهامه بالتسبب في وفاة 4 طلاب عن طريق الخطأ، بسبب رعونته وعدم احترازه، ولتعاطيه المواد المخدرة في أثناء القيادة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأول من يناير المقبل، لنظر القضية.