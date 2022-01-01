مطالب برلمانية عاجلة للحكومة لإزالة آثار الأمطار خصوصا في القرى

طالب عدد من النواب بسرعة التدخل من الحكومة والمحافظات لإزالة الأمطار خاصة في بعض المناطق والمحافظات التي شهدت تقلبات جوية وآثار كبيرة للأمطار، وناشد النائب أحمد حتة في تصريحات لـ«الوطن» الحكومة بالتدخل السريع لإزالة آثار الأمطار، خاصة في القرى التي أدت لشلل بعض المناطق بسبب صعوية الحركة وعدم وجود المواصلات، وإصابة الحياة بالشلل في بعض الأماكن.

آثار الأمطار

وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، على أن الحكومة اجتهدت في بعض المحافظات، ولكن لابد من متابعة دائمة خاصة التدخل لتغطية أعمدة الإنارة أو محطات الكهرباء ومواجهة انقطاع المياه في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن المشكلة تأتي في عدم مواصلة العمل في بعض المحافظات، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن المواطن أساس التنمية وأن الهدف من أي تنمية هو الحفاظ على الشعب وتحقيق حالة الرضا، ولكن بعض المحافظات لم تواصل ما قامت به مع بداية موجة الطقس السيئ.

وحذر النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة من الآثار السلبية للأمطار التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين والتي تسببت في العديد من المشكلات التي تستوجب سرعة التدخل، حيث توجد مناطق تغمرها المياه وهو ما يستوجب تدخل المخافظات والمحليات لإرسال سيارات سريعا لتصريف مياه الأمطار، وكذلك إزالة الكتل الطينية من الطرق الرئيسية للقرى والنجوع وهي طرق غير مرصوفة مما يسبب صعوبة كبيرة في الحركة.

مجلس النواب

فيما قال النائب محمود السعيدي، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة ووزير التنمية المحلية، وذلك بسبب استمرار وتكرار المخاطر على المواطنين بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية ووجود أسلاك كهرباء مكشوفة في أعمدة الإنارة وكابلات أرضية ووجود تجمعات مائية تعوق الحركة والمواصلات، وهو ما يستوجب تدخل الدولة.

وتعرضت عدد من محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية وهطول الأمطار، حيث كانت الحكومة على استعداد وتحركت لشفط المياه وإزالة آثار الأمطار.