بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. توقعات بتراجع الذهب في 2022

سجّلت أسعار الذهب في محلات الصاغة قبيل إغلاق التعاملات في البورصات العالمية ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهات ليباع عيار 24 بسعر 910 مقابل 904 جنيه.

وقال تجار بمحلات الصاغة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب، إلا أنه تعرض لخسائر لم يتعرض لها منذ 6 سنوات، مشيرين إلى المخاوف العالمية بشأن متحور «أوميكرون»، كما لم تفلح أي محاولات لدعم المعدن النفيس خلال عام 2021، حيث تراجعت الأوقية من 2075 دولارًا في عام 2020 لتصل إلى 1883 دولارًا في 2021.

نجيب: تراجع أسعار الذهب في 2022

ومن جانبه أوضح نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن المكاسب التي حققها الذهب عام 2020 وصلت لـ 37%، وتراجعت لتصل إلى 22% في عام 2021، حيث انتهى العام الماضي ولم تكسر سعر الأوقية حاجز الـ 2000 دولار.

وتوقع نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن يشهد العام الجديد تذبذب للمعدن النفيس، كما ستشهد أسعار الذهب تراجعًا، مما يؤدي لحظوظ كبيرة للمقبلين على الشراء والاستثمار.

وكشف نجيب، أن حصيلة مكاسب الذهب العام الجديد لن تتعدى الـ20 % وبشكل تدريجي في حالة زيادة أي توترات عالمية، يحفز على شراء الذهب كملاذ آمن بالمقارنة بالدولار، موضحًا أن التراجعات في الأسعار ستودي إلى زيادة في معدلات الطلب على شراء الذهب حيث تعطى تفاءل بمزيد من الشراء وخاصة للمقبلين على الزواج والمستثمرين من المواطنين الذين لديهم فوائض مالية.

سعر الذهب محليا

سجل عيار24 سعر 910 جنيه.

سجل عيار 21 سعر 796 جنيها.

سجل عيار 18 سعر 682 جنيها.

سجل الجنيه الذهب سعر6.368 جنيها.

سعر الذهب عالميا

أغلقت البورصات العالمية على سعر 1828 دولار للأوقية، وبيع عيار 24 بسعر 57.99 دولارًا، وبيع عيار 22 بسعر 53.16 دولار، فيما سجل عيار 21 سعر 50.74 دولارًا، وبيع عيار 18 بسعر 43.49 دولارًا.