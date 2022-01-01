فلوسك خلصت في رأس السنة؟.. طرق الحصول على راتبك مقدما من البنوك

ينتظر كثير من محبي الاحتفال بالأعياد والمناسبات ليلة رأس السنة للاحتفال بها، وبحلول تلك المناسبة استعد كثير منهم للخروج والتنزه مع الأقارب والأصدقاء لقضاء وقت ممتع برفقتهم، الأمر الذي جعلهم ينفقون الكثير من الأموال في نزهتهم تلك للاحتفال برأس السنة، ما قد يؤثر بشكل كبير على المصروف الشهري الخاص بهم.

وتقدم عدد من البنوك المختلفة خدمة صرف الراتب مقدما حتى يتمكن الأشخاص الذين أنفقوا الكثير من الأموال للاحتفال بمناسبة رأس السنة من الحصول على الراتب الخاص بالشهر المقبل، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ومن خلال السطور التالية، نرصد تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدما من عدد من البنوك المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

1- صرف الراتب مقدما من البنك الأهلي

يتيح البنك الأهلي المصري خدمة سحب الراتب مقدمًا للعملاء، وجاءت التفاصيل كالآتي:

- يجب أن يكون صافي الراتب 700 جنيه على الأقل للأفراد العاملين في الحكومة والقطاع العام.

- يجب أن يمر على تحويل الراتب على البنك الأهلي مدة لا تقل عن 3 أشهر، وتقديم تعهد جهة العمل باستمرارية عمل الموظف بالنسبة للشركات والقطاع الخاص.

- وعلى الراغبين في الحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من البنك الأهلي المصري التوجه إلى مقر الفرع، لتقديم طلب الحصول على الخدمة.

2- صرف الراتب مقدما من بنك مصر

يتيح بنك مصر لعملائه فرصة الحصول على خدمة صرف الراتب مقدما، للتسهيل على العميل توفير احتياجاته، وتمثلت التفاصيل في:

مميزات صرف الراتب مقدما من بنك مصر

- يمنح بنك مصر لعملائه أعلى قيمة تسهيل تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه.

- يمنح بنك مصر لعملائه أطول مدة سداد تصل إلى عامين مع إمكانية التجديد دون أي مستندات جديدة.

- يوفر بنك مصر خدمة صرف الراتب مقدما بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال نفس الشهر.

- إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

- سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

المستندات المطلوبة

- طلب الحصول على خدمة صرف الراتب مقدما.

- صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 أشهر.

- كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر.

3- صرف الراتب مقدما من بنك QNB

يتيح بنك QNB للعملاء فرصة الحصول عل خدمة صرف الراتب مقدما، وتمثلت التفاصيل في الآتي:

مميزات صرف الراتب مقدما من بنك QNB

- يمكن الحصول على حد ائتماني يصل إلى 50% من صافي المرتب مقدمًا.

- يمكن السحب من الحد الممنوح من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من أي من فروع البنك.

- سداد المبلغ المسحوب أوتوماتيكياً فور تحويل المرتب الشهري المقبل بالحساب الجاري.

- مدة الحد الائتماني عام واحد ويتم تجديد الخدمة بالجنيه المصري فقط.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للحصول على الخدمة من عملاء تحويل الراتب لدى QNB الأهلي.

- الخدمة متاحة للعملاء المصريين والأجانب المقيمين داخل مصر.

- يجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 عاما.

- ألا يتجاوز سن 60 عاما.