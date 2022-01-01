بـ16 مليار جنيه.. الري تنفذ أكبر ميزانية مشروعات في تاريخها خلال 2021

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة نفذت خلال عام 2021 مشروعات وإنجازات قدرة تكلفتها بنحو 16 مليار جنيه، مؤكدا على أن مشروعات تطوير منظومة الري وإدارة الموارد المائية، لم تحدث منذ عهد والي مصر محمد علي باشا، حيث نجحت الوزارة في توفير كل الاحتياجات المائية للقطاعات التي تستخدم المياه، الأمر الذي خفض من عدد شكاوى المياه لنسبة لم تصلها منذ 40 عاما.

وأوضح الوزير في تصريحات له، اليوم، أنه تم الانتهاء من تأهيل 3779 كم من الترع في إطار المشروع القومي لتأهيل الترع، كما يجري تأهيل ترع بأطوال 4187 كم آخرين وطرح أعمال بطول 2700 كم آخرين ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع 10666 كم، فضلاً عن تأهيل وصيانة وتطهير 62 ألف كم من الترع ومخرات السيول على مستوى خلال العام الحالي.

تأهيل 3779 كم من الترع

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، أعلن «الوزير» التحول لنظم الري الحديث في زمام 800 ألف فدان، والتوقيع على بروتوكول مشترك مع عدد من الوزارات لتنفيذ خطة في هذا الشأن بتوفير الدعم الفني والمالي لتطوير الري في زمام 3.70 مليون فدان آخرين، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي كقياس رطوبة التربة لتحديد الموعد المناسب للري من عدمة، أما في مجال ترشيد الري فقد تم تنفيذ استثمارات قدرة بـ90 مليون جنيه لتطوير 241 مأخذ ومسقى في زمام 13 ألف فدان بعدد من المحافظات.

وأكد الوزير مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة من خلال 47 مركزا باعتمادات قدرة بـ8.75 مليار جنيه، لتأهيل الترع بها وحماية الجسور وتشغيل الأبار بالطاقة الشمسية والحماية من مخاطر السيول، كاشفاً عن تنفيذ البنية التحتية لنقل المياه من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح المخطط زراعتها في سيناء بتكلفة 23 مليار جنيه، والمشاركة في مشروع محطة الحمام بغرب الدلتا بسعة 7.5 مليون متر مكعب.

استثمارات بـ2344 مليون جنيه خلال عام 2021

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات البنية القومية لشمال سيناء فقد تم تقدير الاستثمارات بـ2344 مليون جنيه خلال عام 2021 وتشمل توريد شكات ري عامة لـ15 مأخذ، وإنشاء مغذي للتعة الفرعية رقم 4 من ترعة الشيخ جابر واستكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير، وغيرها من الأعمال في مناطق سهلة الطينة وبشر العبد.

وفيما يتعلق بمشروعات تنمية جنوب الوادي فقد قدرة الاستثمارات بـ3211 جنيها، حيث تم الانتهاء من حفر ترع وتبطين وتطوير طرق وأعمال صناعية، وتأهيل محطات رفع مياه وإنشاء ورفع كفاءة 50 محطة بالوجه القبلي والبحري.