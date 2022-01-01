السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن المتلقين جرعتين من لقاح «سبوتنيك V»

تبدأ المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من اليوم السبت، السماح لمتلقي جرعتين من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول أراضيها، للقيام بزيارات قصيرة تشمل العمرة والحج.

السماح بدخول السعودية لمتلقي اللقاح الروسي

ويأتي هذا الإجراء بعد أن حدثت السعودية بروتوكولات الحجر المؤسسي، التي تسمح للأشخاص مكتملي التحصين بدخول السعودية، وأضافت اللقاح الروسي «سبوتينك V» ضمن قائمة المسموح لهم بالقدوم.

جدير بالذكر أن الحجر الصحي المؤسسي هو إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحیا على نفقتهم الخاصة، إذ خصص للحجر الصحي المؤسسي مقرات مرفق دار الإيواء السياحي المرخص من قبل وزارة السياحة، أو مسكن الشركة المرخص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمؤهلين للحجر الصحي.

ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في السعودية

يشار إلى أنّ السعودية، تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19»، إذ بلغ هذا المؤشر يوم الأربعاء الماضي 744 حالة، في زيادة بنحو 5 مرات مقارنة مع 20 ديسمبر الماضي.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، فقد ذكرت وزارة الصحة السعودية أنّ عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة وصل إلى 541388 شخصًا، بعد تسجيل 231 حالة شفاء جديدة.

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، في الأول من ديسمبر الماضي، رصد أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الإصابة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، دون أن تذكر اسم الدولة.