أول محضر تهريب في 2022.. ضبط 3 سيوف و22 مطواة وخنجر بمطار القاهرة

مع فجر أول يوم في سنة 2022 الجديدة تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في مصري قادم من جنوب أفريقيا

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 840 القادمة من جوهانسبرج اشتبه أحمد عمر عجمي في راكب مصري قادم من جنوب أفريقيا.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي ممنوعات أو أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وعلى الفور تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هاني نادي مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

3 سيوف و22 مطواة وخنجر

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الجمرك قرر تكليف مصطفى عبد الفضيل مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 مطواة حادة مختلفة الأحجام والأشكال وخنجر و3 سيوف مختلفة الأحجام بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.