مطار القاهرة يستقبل الركاب بالحلوى والشيكولاتة بمناسبة أعياد الميلاد «صور»

واصلت الأجهزة المعنية بمطار القاهرة الدولي، بمبنى الركاب رقم 1، استعداداتها لتجهيز المبنى لاستقبال العام الجديد، وحرص الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، على متابعة كل الإجراءات التي تنفذ على أرض الواقع، وتوزيع الهديا والشكولاته على رواد المطار، وذلك في إطار استعدادات وتجهيزات المبنى لمشاركة جميع الركاب والوافدين والعاملين بالمبنى احتفالات استقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة الميلادية والكريسماس.

توزيع الحلوى على ركاب رحلات شرم الشيخ والغردقة

و بدأت مظاهر الاحتفالات بتوزيع الحلوى على جميع الركاب المغادرين والقادمين على رحلات شرم الشيخ والغردقة، والتقاط الصور التذكارية ما بين أشجار الزينة وبابا نويل، خلال احتفالهم بالكريسماس، لتكون ذكرى لا تنسى لهم بمصر، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

تنفيذ الإجراءات الوقائية بمبنى الركاب رقم 1

وحرص الملاح أشرف حافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حرصا على صحة وسلامة المسافرين والقادمين من الخارج والسائحين والعاملين بالصفوف الأمامية من مقدمي الخدمات بمبنى الركاب رقم 1.

مصر للطيران تقدم هديا للركاب بمناسبة الكريسماس

وواصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، احتفالاتها بالكريسماس مع عملائها المسافرين على متن رحلاتها من مباني الركاب رقم 2، و3 بمطار القاهرة الدولي، وقدمت لهم الهدايا التذاكرية، عبارة عن تذاكر سفر مجانية ومخفضة بخلاف السماح لهم بوزن إضافي مجاني وتعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال، ومنح أميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، وهدايا مقدمة من شركة الأسواق الحرة لمصر للطيران، كما قدمت للأطفال نماذج طائرات ورقية.