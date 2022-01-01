«الوطن» تُطلق خدمة البث المباشر عبر بوابتها الإلكترونية.. لأول مرة في مصر

أطلقت الوطن خدمة البث المباشر عبر بوابتها الإلكترونية، في أول أيام العام الجديد 2022، وتعد «الوطن» أول بوابة إلكترونية في مصر تقدم هذه الخدمة المميزة لمتابعيها، إذ بإمكانهم حاليا مشاهدة البث المباشر عبر البوابة الإلكترونية وصفحة الوطن على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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«الوطن» تطلق البث الحي عبر بوابتها الإلكترونية

واستهلت «الوطن» خدمة إطلاق البث المباشر على بوابتها الإلكترونية، بتقديم بث مباشر عن تطورات حالة الطقس وموجة الطقس غير المستقر التي تشهدها مصر حاليا، تزامنا مع بدء العام الجديد واحتفالات رأس السنة والكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال أول بث مباشر على بوابة «الوطن» الإلكترونية آخر تطورات الحالة الجوية على محافظات مصر، وقالت إنها شهدت أمس ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بدأت الخميس وتستمر حتى اليوم، لكن كميات تساقط الأمطار أقل مقارنة أمس.

وأضافت «غانم» أن البلاد شهدت تساقط أمطار متفاوتة الشدة، مرورا بالسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، لافتة أن كل هذه المناطق شهدت أمطارا متفاوتة الشدة.

وأوضحت أنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم، لكن شدة الأمطار أقل مقارنة بالأمس، لتكون الأمطار متوسطة على بعض المناطق في شمال الصعيد ومناطق من سيناء والبحرالأحمر، قد تتطور لسقوط سيول.

وأشارت إلى أنه يوجد فرصة لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من الوجه البحري وجنوب الدلتا، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد نشهد سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الساعات المقبلة.

حالة عدم الاستقرار تستمر للغد

ولفتت أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى الغد، لكن كميات الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري وسيناء والبحر الأحمر، وتظل فرص الأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأفادت بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يوم الإثنين، بنسبة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.