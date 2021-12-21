«الجامعات الخاصة»: مقترح بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بنسبة 5%

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه حتى الآن لم يجري تحديد موعد اجتماع المجلس المقبل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، موضحا أنه من المتوقع، أن يجري عقد الاجتماع، بعد اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية مباشرة، أو الأسبوع المقبل بحد أقصى.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك من موضوعات متوقع مناقشها ضمن أعمال جدول المجلس، تتعلق بالعملية التعليمية في الجامعات الخاصة، أبرزها يتعلق بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021- 2022، المتوقع تنفيذها خلال الشهر المقبل، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

المقترح يهدف لاستيعاب الطلاب الذين تأخرت نتائجهم من الثانوية العامة والشهادات المعادلة

وأضافت أن هناك عدد من المقترحات، تتعلق بنظام وقواعد القبول للفصل الدراسي الثاني، خاصة للطلاب الذين تخلفوا عن الالتحاق بالجامعات الخاصة، الذين تأخرت نتائجهم، سواء طلاب الثانوية العامة أو طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

مقترح بفتح باب التقدم 5 فبراير المقبل

وأوضحت المصادر، أن هناك مقترح بفتح باب التقدم للجامعات الخاصة يوم 5 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، ومقترح تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من القطاعات للكليات، بجانب مناقشة مقترح وتوصية مجلس شئون الطلاب بشأن زيادة أعداد طلاب الجامعات الخاصة 5%، وزيادة نسبة المحولين لـ12% من العام الدراسي الجاري، والتطبيق بدءا من الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن المقترح بهدف استيعاب الطلاب الذين تأخرت نتائجهم من الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد علي تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن منع دخول أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا للامتحانات.