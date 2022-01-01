«صحة دمياط» تحقق أعلى مستهدف بلقاحات كورونا بمليون جرعة

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، الدكتور السيد عبد الجواد، الوصول إلى أكثر من مليون جرعة تطعيم لأبناء دمياط بلقاح فيروس كورونا، منها 605 آلاف جرعة أولى، و397 ألف جرعة ثانية، وبذلك تتصدر محافظة دمياط أعلى نسب تحقيق مستهدف اللقاحات للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وكيل صحة دمياط يناشد المواطنين التسجيل لتلقي اللقاح

وناشد وكيل وزارة الصحة بدمياط المواطنين سرعة التسجيل لتلقي اللقاح بالطريقة الأفضل لهم، للمساعدة في الحد من انتشار عدوى كوفيد-19، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل من هنا.

حملة مكثفة على المنشآت الصحية ومراكز اللقاح في دمياط

وشنت إدارة المتابعة بمديرية الصحة، برئاسة الخليل شريف، مدير إدارة المتابعة، حملة مكثفة على المنشآت الصحية ومراكز اللقاح، شملت مستشفيات كفر سعد المركزي، وفارسكور، وحميات دمياط، والصدر بدمياط، إضافة إلى (مركز شباب دمياط الجديدة، ومركز شباب كفرسعد، ومركز حضري كفر سعد، ومركز حضري فارسكور، والساحة الشعبية بدمياط، ومركز لقاح العبيدية، ومركز لقاح حميات دمياط، ومركز شباب فارسكور)، وذلك لتحقيق الانضباط ومتابعة تواجد الأطباء ومتابعة سير العمل ورصد أي معوقات، العمل ومراقبة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

المرور على مراكز اللقاح للتأكد من انتظام العمل فنيًا و إداريًا

كما تم المرور على مراكز اللقاح للتأكد من انتظام العمل فنيًا وإداريًا، حيث تبين انتظام العاملين بالعمل على أكمل وجه، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، وتواصل إدارة المتابعة مرورها اليومي على المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.