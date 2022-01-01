بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفاوتة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام قرية صفط الحرية، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من مصطفى السيد قاسم، 23 سنة، مقيم في الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد إبراهيم زغلول، 27 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى، وإبراهيم محمد إبراهيم، 23 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، وكسر في الجمجمة، ونُقل المصابون إلى مستشفى ايتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 في حادث تصادم

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و«توك توك» بطريق «أبو المطامير - حوش عيسى»، أمام قريه النجيلة الخميس الماضي، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة و«توك توك»، ما أدى إلى إصابة كل من عبد الرحمن جابر يحيي، وأحمد ربيع علي، وعاطف محمد.