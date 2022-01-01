11 خطوة للاستعلام عن مخالفات المرور 2022 وسداد المبلغ المستحق إلكترونيا

يبحث كثير من المواطنين المهتمين بقيادة السيارات والذيت يمتلكون سيارات خاصة بهم عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المررور في عام 2022، والتي أصبح من المتاح أن يتم الاستعلام عنها إلكترونيا من المنزل، دون الحاجة إلى التوجه للإدارة العامة للمرور التابع لها المواطن، كما يمكن سدادها أيضا إلكترونيا.

ويتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 إلكترونيا، ومن خلال السطور التالية، نوضح خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 إلكترونيا، والتي تتمثل في الآتي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

1- يمكن استخدام الموقع الرسمي للنيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال الدخول على الموقع من هنـــــــــــــــــا.

2- تظهر الصفحة الرئيسية بها عدد من الاختيارات المختلفة والمتعددة، يتم اختيار «خدمات نيابة المرور» الموجودة أعلى يمين الصفحة.

3- ثم بعد ذلك يختار المواطن «الاستعلامات».

4- تظهر أمام الراغب في الاستعلام صفحة يقوم فيها بالاختيار بين «مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة».

5- وبعد أن يتم الاختيار، يدخل المواطن عددا من البيانات الخاصة به والتي يكون أهمها «رقم رخصية القيادة».

6- ثم بعد ذلك يتم إدخال «نوع الترخيص» الذي يرغب المواطن في الاستعلام عنه.

7- ثم يتم بعد ذلك اختيار المحافظة التابع لها المواطن والتي يسكن بها.

8- ثم بعد ذلك يتم إدخال وحدة الترخيص الخاصة بالسائق.

9- ثم يقوم الراغب في الاستعلام بالضغط على «إجمالي المخالفات» لتظهر قيمة المخالفة المسجلة على السائق.

10- وفي حالة إذ كان يرغب المواطن في سداد قيمة المخالفة يمكن الضغط على «الرجوع» واختيار «سداد».

11- ثم يختار المستخدم طريقة السداد التي يرغب بها في دفع الأموال بها.