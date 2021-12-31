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كشف ملابسات مشاجرة المريوطية بسبب أولوية المرور: أحدهما انتحل صفة ضابط

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الوطن
04:49 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر «فيس بوك» متضمناً وقوع مشاجرة بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.. وادعاء أحد الأطراف بأنه ضابط شرطة.

مشادة كلامية بسبب أولوية المرور

وكشفت التحريات عن أنه بتاريخ 30 ديسمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشادة كلامية بين (طرف أول: 4 أشخاص، وطرف ثان: شخصان – مقيمون بدائرة القسم).. بسبب أولوية المرور بين الطرفين أثناء سيرهما بسيارتين بمحل البلاغ، وتعدي كل طرف على الآخر لفظياً.

انتحال صفة ضابط شرطة وتزوير كارنيه

وجرى ضبط الطرفين عقب تقنين الإجراءات، وتبين قيام أحد الأشخاص من «الطرف الأول» بانتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بتزوير كارنيه لإيهام المواطنين بأنه ضابط بالخدمة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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