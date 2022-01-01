قائمة مسلسلات رمضان 2022: أبرزها الاختيار3 والكبير أوي وهجمة مرتدة2

بعد ساعات قليلة من بداية العام الجديد، يبحث جمهور الدراما المصرية عن القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022، وذلك بعد الكشف عن مجموعة واسعة من التعاقدات على أعمال درامية جديدة من المقرر مشاركتها في السباق الدرامي المقبل، وتحمل أسماء مجموعة كبيرة من النجوم المرتبطين لدى الجمهور بالسباق الرمضاني.

قائمة مسلسلات رمضان 2022

وتشمل قائمة مسلسلات رمضان 2022 التي بدأ تصويرها خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال منها «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي بدأ المخرج محمد جمال العدل تصويره خلال الأيام الماضية، وتضمنت القائمة الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» بطولة الفنان أحمد مكي، الذي بدأ تصويره من منذ أسابيع، كما بدأ المخرج محمد ياسين تصوير مشاهد مسلسل «مشوار لحد هناك» وهو من بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني.

وينتظر عدد من صناع الدراما انتهاء فترة الأعياد لبدء تصوير المسلسلات ليتم الانتهاء منها بفترة كافية قبل بداية موسم الدراما الرمضانية، ومنها مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، بالإضافة إلى «لام شمسية» للمخرج كريم الشناوي ويجمع في بطولته منى زكي وإياد نصار، بينما تستعد ريهام حجاج خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسل «يوتيرن» إخراج سامح عبد العزيز، ويعيد الفنان مصطفى شعبان التعاون مع المخرج مجدى الهواري في مسلسل «دايما عامر» في رمضان 2022.

الدراما الوطنية حاضرة في رمضان 2022 بـ «الاختيار 3» و«هجمة مرتدة 2»

وتتواجد الدراما الوطنية كوجبة أساسية في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلي «الاختيار 3» الذي يضم عدد من نجوم الدراما المصرية تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، وذلك بالإضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة 2»، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة.

ومن النجوم الذين سيعودون للموسم بعد غياب عن الدراما منة شلبي بمسلسل «اتجاه إجباري» مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ويضم المسلسل عددا من النجوم الغائبين من بينهم إلهام شاهين وأحمد داود، كما تعود ياسمين صبري بعد غياب العام الماضي بمسلسل جديد بعنوان «دنيا».