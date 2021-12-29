10 مسلسلات ناجحة كسرت عقدة «موسم رمضان».. منها «إلا أنا» وموضوع عائلي

لأعوام طويلة ظلّ شهر رمضان الكريم من كل عام، موسما ذهبيا لصنّاع الدراما الساعين إلى النجاح، لكن هذا التقليد بدأ يتراجع قليلا، بظهور أعمال جديدة خارج السباق الرمضاني، عرض بعضها على الفضائيات المفتوحة، وانفردت المنصات الرقمية ببعضها للعرض المدفوع.

مسلسل إلا أنا الموسم الثاني

حالف الموسم الأول من حكايات «إلا أنا» الحظ، وتعلّق به المشاهدون، ما فتح شهيّة صنّعه على إنتاج جزء ثانٍ، عرضت قناة dmc الفضائية 9 حكايات منه حتى الآن، تدور جميعها في إطار اجتماعي، وتتكون كل حكاية من 10 حلقات.

وخلال الأسبوع الحالي، تعرض الحكاية التاسعة والأخيرة بعنوان «تقلها دهب»، وتجسد حياة بطلات الأولمبياد هداية ملاك، فريال أشرف، سمر حمزة، وذلك بعد أن عرضت حكايات «بيت عز، حلم حياتي، على الهامش، بدون ضمان، بالورقة والقلم، حكايتي مع الزمان، ويبقى الأثر، وطعم الدنيا».

مسلسل ورا كل باب الموسم الثاني

وعرضت قناة الحياة 10 حكايات جديدة من الموسم الثاني لمسلسل ورا كل باب، وهي حكايات «سكر مر، 90 دقيقة، لحظة ضعف، في عشق البنات، هدف نبيل، قلب مفتوح، كدبة كبيرة، عائلة جيجي، ماريونت، ورق الحبيب».

مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وعرضت قناة cbc الفضائية، 12 حكاية من مسلسل زي القمر الموسم الثاني، وهي: «بينا اتفاق، غالية، واحد في الميّة، أنا قبلت، عقبال عوضك، اللي خلف مامتش، مش مبسوطة، فوتوشوب، إن كبر ابنك، حتة من القمر، أم العيال، ومريم».

إجازة مفتوحة

وفي أغسطس الماضي، عرضت قناة ON مسلسل إجازة مفتوحة، بطولة الفنان شريف منير، لقاء الخميسي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، ودارت أحداثه في 45 حلقة، عن المشكلات الأسرية التي تواجه العائلة.

نصيبي وقسمتك الموسم الرابع

وبدأت قناة on قبل أسابيع، عرض حكايات جديدة من مسلسل نصيبي وقسمتك الموسم الرابع، وعرضت حتى الآن «أوضة وصالة، غرام بانتظام، حلوة اللقطة»، وتعرض حاليا حكاية «فوق راسنا بابا» بطولة الفنان القدير صلاح عبدالله.

موضوع عائلي

وكان من بين المسلسلات الناجحة خلال الفترة الماضية والتي عرضت عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مسلسل موضوع عائلي بطولة الفنان ماجد الكدواني، الذي حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه في 10 حلقات، حيث دارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشيف إبراهيم الذي كان يكره المفاجآت وتحمّل المسؤولية، حتى يعلم بأنّ لديه ابنة من زوجته المتوفية منذ 20 عاما.

مسلسل بيمبو

وفي إطار رعب تشويقي، بدأ عرض مسلسل بيمبو عبر إحدى المنصات الإلكترونية قبل أيام، بطولة أحمد مالك، ويجز، هدى المفتي، ومن إخراج عمرو سلامة، ويجسد أحمد مالك خلال أحداث المسلسل دور ديلر مخدرات، وتبدأ أحداث المسلسل بجريمة قتل ومحاولة حلها طوال حلقات المسلسل.

ستات بيت المعادي

تدور أحداث مسلسل ستات بيت المعادي الذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية في إطار الإثارة المغلفة بالكوميديا السوداء، حول 3 عصور مختلفة، وهي الستينات والثمانينات والعصر الحالي، وهو بطولة كندة علوش، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبري فواز، وإنجي المقدم.

مسلسل الزيارة

أما مسلسل الزيارة بطولة الفنانة دينا الشربيني وتقلا شمعون، تدور أحداثه في إطار 8 حلقات، في قصة حقيقية لأشخاص عاشوا تجربة رعب على امتداد 30 عاما، ويعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل حي السيدة زينب

وفي أكتوبر الماضي بدأ عرض المسلسل الاجتماعي حي السيدة زينب على شاشة قناة المحور، ويستمر عرضه حتى الآن، وتدور أحداثه في إطار 60 حلقة داخل حي السيدة زينب، عن عائلة من 3 أجيال مختلفة «الجد والأبناء والأحفاد»، والمسلسل بطولة سوسن بدر، دينا، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، فراس سعيد، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.