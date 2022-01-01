بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، بطريق «كوم حمادة - الطيرية» بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى جثتين و4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، بنطاق ذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء الضحايا والمصابين

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من صفاء محمد رضا، 3 سنوات، جثه هامدة، وزينب عبد الله خليفة، 55 سنة، مقيمة في كوم حمادة، وحُفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كوم حمادة العام.

فيما أصيب كل من أحمد ثابت عبد العزيز، 30 سنة، مقيم بالمنصورة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وإبراهيم صبحي سعيد، 32 سنة، مقيم بكوم حمادة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء عبد العزيز محمد، 27 سنة، مقيمة بكوم حمادة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى، ومحمد منير محمد، مقيم بكوم حمادة، بكدمه بالوجة واشتباه نزيف في البطن، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 في انقلاب سيارة

واستقبلت مستشفى ايتاى البارود، صباح اليوم، 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، أمام قرية صفط الحرية، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة.