غانم السعيد: وزير الأوقاف استطاع تطهير المنابر من أصحاب الفكر المتطرف

أشاد الدكتور غانم السعيد غانم، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في القاهرة بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدًا أنه ناقد أديب، وشاعر موهوب، وخطيب مفوه، مضيفًا أن وزير الأوقاف استطاع أن يطهر المنابر من الأدعياء وأصحاب الفكر المتطرف، فلم يعد يصعد المنابر الآن إلا الأزهري المعتدل.

غانم: وزير الأوقاف يجمع بين المناهج التراثية

كما أشار «غانم» إلى أن وزير الأوقاف يجمع بين المناهج التراثية والحداثية في النقد الأدبي، فكما أنه متمكن من قضايا التراث فهو أيضًا متمكن من مناهج الحداثة وقضايا التجديد في النقد، وأن هذا اللقاء هو باكورة لقاءات سوف تتكرر في الصالون الثقافي لكلية اللغة العربية، جاء ذلك خلال انطلاق أولى جلسات الصالون الثقافي لكلية اللغة العربية بالقاهرة اليوم السبت 1/ 1/ 2022 بعنوان :«حوار التراث والحداثة في الأدب في ضوء كتاب: مسيرة النقد الأدبي وقضاياه»، والذي يستضيف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

غانم يهدى وزير الأوقاف درع الكلية

وقدم الدكتور غانم السعيد درع كلية اللغة العربية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية المخلصة واهتمامه البالغ باللغة العربية والعمل على نشرها، وجهوده الدعوية والعلمية، وسعيه الدائم والمتواصل في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح الأفكار الخاطئة، واهتمامه الدائم باللغة العربية دراسة وتطبيقًا.

من جانبه أشاد الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بجهود وزارة الأوقاف مقدمًا التحية لوزير الأوقاف واصفا إياه بالوزير المتميز المجدد في فكره، المجدد في الدعوة من حيث الأسلوب والمضمون.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، أن له جهودًا واضحة، فقد جاء في ظروف لا يأتي فيها إلا الرجال، واستطاع أن يضبط بقوة وحسم شؤون المساجد، موضحا أنه يدرك ظروف العصر ومستجداته ويدرك فقه الواقع واستفاد من التراث وعالج الواقع واستفادت منه الدولة المصرية والمسلمون والعرب لأنه جدد الدعوة من حيث الأسلوب والمضمون والفكر وضرب النموذج الأمثل للأزهري المعتدل.