موعد ومكان عرض حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

يستعد صناع عمل حكاية «وأنسى روحي وياك» سادس حكايات الجزء الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك، لعرض أولى حلقات الحكاية بداية من غدًا السبت 1 يناير.

موعد ومكان عرض حكاية «وأنسى روحي وياك»

وتعرض الحكاية في إطار الـ 5 حلقات من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة on، الساعة الثامنة مساءً، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة on drama الساعة 10 مساء.

أبطال حكاية «وأنسى روحي وياك»

يشارك في بطولة حكاية «وأنسى روحي وياك» ميرهان حسين ومحمد عز، تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار.

حكايات نصيبي وقسمتك 4

وتعد حكاية «وأنسى روحي وياك» الحكاية السادسة من حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، بعد عرض حكايات: «النظارة البيضاء» بطولة أمير المصري، أحمد صيام، وأحمد حلاوة، وحكاية «غرام وانتظام» بطولة شريف سلامة ونانسي صلاح.

وكذلك حكايات: حلوة اللقطة بطولة هاني عادل، وميرنا نور الدين، وحكاية «أوضة وصالة» بطولة الفنان القدير أحمد عبد العزيز، ورشوان توفيق، وحكاية «تاج راسنا بابا» بطولة الفنان القدير صلاح عبد الله، ومنة فضالي، وأحمد رفعت، والتي انتهى عرضها الأربعاء الماضي.

ميرهان حسين تشارك في مسلسل أنا وهي

وفي سياق آخر تشارك ميرهان حسين في مسلسل «أنا وهي» المقرر بداية عرضه غدًا على شاشة قناة cbc، وهو من بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد في ثالث تعاون فني بينهما، بالإضافة إلى عدد أخر من النجوم أبرهم أشرف عبد الباقي، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.