تعيينات شركة مياه الشرب والصرف في الغربية.. التخصصات والشروط المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، فتح باب التعاقد وفقا للإعلان رقـم 1 لسنة 2021، مع بعض العمالة المطلوبة بعقود محددة المدة، لتغطية العجز الحالي لبعض الوظائف بإداراتها ضمانا لحسن الأداء ولرفع مستوى الخدمة للمواطنين.

الوظائف التخصصية المطلوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021

وحددت الإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فتح باب التعاقد وفقا للإعلان رقـم 1 لسنة 2021، لبعض التخصصات المطلوبة كما يلي:

أولا: وظيفة مهندس وتشغيل مياه - صرف - مشروعات، تخصص ميكانيكا قوی - تخصص کھرباء - تخصص مدني.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة مهندس

- الحصول على بكالوريوس هندسة.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

– صورة القيد بنقابة المهندسين.

- يفضل من لديه شهادة خبرة في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكاتها.

- العمل بنظام الورادي التناوبية (إقرار بقبول العمل بنظام الورادي).

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة محام

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة محام وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 كما يلي:

- الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون حديث التخرج دفعات 2018 وما بعدها فقط.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

- الحصول على دورات كمبيوتر تؤكد إجادة استخدام الحاسب الآلي مؤيدة بمستندات معتمدة.

- صورة القيد بنقابة المحامين مع تقديم شهادة قيد من النقابة (جزئي).

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة محاسب

- الحصول على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد جدا.

- الحصول على دورات كمبيوتر تؤكد إجادة استخدام الحاسب الآلي مؤيدة بمستندات معتمدة.

- أن يكون المتقدم من مدينة أو مركز طنطا للعمل بمقر الشركة في طنطا.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة كيميائي

- الحصول على بكالوريوس علوم تخصص: ميكروبيولجي كيمياء - كيمياء حيوي.

- ألا يقل التقدير عن جيد.

- العمل بنظام الورادي التناوبية (إقرار بقبول العمل بنظام الورادي).

- أن يكون المتقدم من مدينة أو مركز طنطا للعمل بمقر الشركة بطنطا.

الشروط المطلوبة للتعاقد بالوظائف الفنية

- وظيفة فني «تشغيل مياه - تشغيل صرف.. تخصص ميكانيكا - تخصص كهرباء - تخصص أعمال صحية».

- المؤهل الحاصل عليه: دبلوم صنايع أو معهد فني صناعي فوق المتوسط.

- ألا يقل نسبة النجاح في المؤهل عن 65% من إجمالي الدرجات.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.

- العمل بنظام الورادي التناوبية محطات - شبكات «إقرار بقبول العمل بنظام الورادي».

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

الشروط المطلوبة للتعاقد بالوظائف الحرفية

وظيفة سائق

- الحصول على الشهادة الإعدادية.

- إجادة القراءة والكتابة.

- رخصة قيادة مهنية سارية لا تقل عن درجة ثانية.

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

وظائف الخدمات المعاونة

- وظيفة عامل تسليك - عامل حفر.

- شهادة محو الأمية – الابتدائية.

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

الشروط العامة المطلوبة للتعاقد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

- أن يكون من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان ومقيم فيه طبقا للعنوان المدون بالبطاقة وتكون سارية وصادرة قبل تاريخ الإعلان.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية او الإعفاء النهائي منها او المؤقت (الابن الوحيد).

- لا يزيد السن في 1/1/2022م عن 30 عاما.

- ألا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- استيفاء نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة في ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 شرط استيفاء باقي الشروط.

المستندات المطلوبة للتعاقد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صوره شهادة الميلاد (مواليد محافظة الغربية).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 2 صورة شخصية حديثة.

- قسيمة السداد المسددة في خزينة الفرع.

- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية والعملية التي سيتم إجراؤها مع المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها.

- استيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق أصل المستندات على هيئة ملف PDF على الموقع الإلكتروني الخاص لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية www.ghwscjobs.com

- سداد 60 جنيها بخزينة الفرع التابع للإعلان لاستكمال الإجراءات، وإرفاق قسيمة السداد بالأوراق المرفقة على الموقع، خلال 15 يوما من 29 من شهر ديسمبر الحالي، وحتى 12 يناير.

- لن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو عن طرق البريد، ومن يجتاز الاختبارات عليه استيفاء مصوغات التعاقد المطلوبة.

- استبعاد المرفوض بسبب عدم الصلاحية أو تحليل اختبار السموم أو المستندات المخالفة للأصل.

موعد الاختبارات للتعاقد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

يتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات ومكانها لاحقا في نفس مكان نشر الإعلان وعبر الموقع الإلكتروني للشركة.