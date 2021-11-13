تعيينات شركة المياه.. التخصصات والمؤهلات المطلوبة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية «مؤهلات عليا» وفنية «مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة» وخدمات معاونة «يجيد القراءة والكتابة - الابتدائية- الاعدادية - محو الأمية» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

احتياجات وظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى أن حاجاتها لتلك الوظائف لتواكب احتياجات العمل بمشروعات «حياة كريمة» بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي الكائنة بمنطقة عبد القادر وذلك بنظام التعاقد.

طرق التقديم لوظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أن التقديم للوظائف عبر الموقع الإلكتروني للشركة https://alexwater.com.eg/ اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 14 من الشهر الجاري إلى يوم الخميس الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري.

الوظائف التخصصية «مؤهلات عليا» لوظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021

- مهندس مشروعات

حاصل على بكالويوس هندسة أقسام «مدني - كهرباء - ميكانيكا»

مهندس تشغيل مياه

حاصل على بكالويوس هندسة أقسام «مدني - كهرباء - ميكانيكا»

أخصائي سلامة وصحة مهنية

حاصل على بكالوريوس هندسة أقسام «مدني - كهرباء - ميكانيكا» أو من الحاصلين على بكالوريوس علوم أقسام «كيمياء خاصة - كيمياء حيوية ميكرو»

كيميائي مياه

حاصل على بكالوريوس علوم «كيمياء خاصة - كيمياء حيوية ميكرو- حاسب آلي»

الوظائف الفنية والمكتبية لوظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية 2021

فني مياه

حاصل على مؤهل فني صناعي «تخصص مناسب»

فني صيانة كهربائية

حاصل على مؤهل فني صناعي تخصص كهرباء

فني صيانة ميكانيكا

حاصل على معهد فني صناعي «إحدى الشعب الميكانيكية»

كاتب ومدخل بيانات

حاصل على مؤهل ثانوي تجاري

الوظائف الحرفية المعاونة لوظائف شركة مياه الشرب بالإسكندرية 2021

معاون خدمات - حارس

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - إعدادية - محو الأمية

سائق

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - إعدادية - محو الأمية - رخصة درجة أولى وثانية

عامل تشغيل

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - اعدادية - محو الامية

سباك

يجيد القراءة والكتابة - ابتدائية - إعدادية - محو الأمية