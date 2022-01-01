عمرو دياب يتألق في حفل رأس السنة بدبي «صور»

أحيا الفنان عمرو دياب حفل رأس السنة في ناموس دبي؛ ليختتم به حفلاته في عام 2021، ويستقبل العام الجديد 2022 من خلال تقديمه لعدد كبير من أشهر أغنانيه؛ منها أنت الحظ، ويتعلموا، ودا لو اتساب، وكتر من قربك، وأجمل عيون، ويا أنا يا لأ.

وكان عمرو دياب قد طار إلى دبي صباح أمس الجمعة، وذلك بعد إحياء حفل كبير ضمن فاعليات موسم الرياض، 30 ديسمبر الماضي.

وقدم عمرو دياب خلال حفل دبي، باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور في أجواء من البهجة مع استقبال العام الجديد.

ومن ناحية أخرى، طرح النجم عمرو دياب، أحدث أغنياته «خلي الحجر ينطق»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية خلي الحجر ينطق

وتقول كلمات خلي الحجر ينطق:

أول مرة بيحصل بينا سلام

أول مرة بيدور بينا كلام

ربنا يستر نخرج منها سلام

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

اللي بيتحكي عنه غير الي اتشاف

ده اللي جماله في القرب اتاريه اضعاف

راضي ان شالله يقولي بحبك حاف

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

حد يقوله كفايه اعمل معروف

الضحكة لاقيتني في بحر غريق محدوف

واللي ماشفهوش لا سلامة الشوف

عمرو دياب يتصدر قوائم الأكثر استماعا بموقع يوتيوب

وشهد «دياب»، نشاطا فنيا كبيرا خلال 2021، وكعادته تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة.

وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة في مصر خلال 2021.

وفي سياق آخر، تصدر الفنان عمرو دياب، قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق «أنغامي» خلال عام 2021، محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.