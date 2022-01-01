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الداخلية تواجه الطقس السيئ بـ«دفع رباعي» وإزالة المياه لمساعدة المواطنين

الداخلية تنشر سيارات الدفع الرباعى لمساعدة المواطنين

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الوطن
02:35 م | السبت 01 يناير 2022
الشـرطة تواصل جهودها لمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ 

الشـرطة تواصل جهودها لمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ 

يواصل رجال الشرطة جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما في المواقف الطارئة.

سيارات دفع رباعي لمساعدة المواطنين

وكثفت أجهزة الأمن الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ، كما نشرت سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، بالإضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

كما تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

المواطنين يعربوا عن تقديرهم لجهود الداخلية 

ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة الموطنين في الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذي لاقى استحسانا ورضاً المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية. 

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