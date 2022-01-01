«الأرصاد» تحذر: سيول تضرب سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا، مع تواصل السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على شمال الصعيد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب.

سيول تضرب سيناء خلال الساعات المقبلة

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّه من المتوقع سقوط أمطار تصل لحد السيول على مرتفعات سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، والطرق المؤدية لشمال الصعيد.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس السيئ لليوم الثالث على التوالي ليبقى تأثيره اليوم على سيناء والمدن المطلة على ساحل البحر الأحمر «الغردقة وسفاجا ودهب وطابا وكاترين»، وتسقط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول في الأودية والمناطق التي تسمح بذلك، كما يستمر سقوط الأمطار على مصر الوسطى «المنيا وأسيوط» بشكل خاص.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة 17 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 17 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 11

دمنهور 17 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 18 10

بورسعيد 18 12

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 12

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 05

نويبع 18 14

طابا 16 10

كاترين 12 01

الطور 19 11

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 09

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 17 08

سوهاج 17 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 21 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 05

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14