الأرصاد: طقس بارد وأمطار متوسطة على المحافظات حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة هطول الأمطار وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، في بيان صادر عنها منذ قليل، اعتباراً من الأحد الموافق 2 يناير الجاري، وحتى الجمعة الموافق 7 من نفس الشهر، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، يصل حد الصقيع على وسط سيناء.

أمطار متوسطة على بعض الأنحاء

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن هناك توقعات بتعرض بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، بينما تتعرض بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وذلك خلال الأحد الموافق 7 يناير، فضلا عن انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة في بعض الأحيان.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأعلنت الهيئة، أن الاثنين المقبل يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، مع انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط بعض الأمطار الخفيفة التي تصل لمتوسطه على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، فضلا عن نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد: «انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، اعتبارا من الثلاثاء وحتى الجمعة الموافق 7 يناير الجاري»، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ.