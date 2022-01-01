توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة كثيفة على بعض الطرق وأمطار متوسطة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، التي تتبع وزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على الأنحاء كافة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يشهد الطقس انتشار للشبورة على بعض الطرق تكون كثيفة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تساقط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على بعض المناطق، على أن تبدأ الأحوال الجوية في التحسن اعتباراً من الاثنين المقبل الموافق 3 يناير.

طقس الساعات المقبلة

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أن البلاد القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، تشهد طقس مائل للبرودة نهاراً، فيما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يشهد الطقس ليلاً برودة شديدة على الأنحاء كافة، ليصل حد الصقيع على وسط سيناء.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 3 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.