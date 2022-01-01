التفتيش على 3302 مركز لبيع الأدوية واللقاحات البيطرية خلال 2021

كشفت وزارة الزراعة، عن حصاد الحملات المكبرة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، في جميع انحاء الجمهورية، خلال عام 2021.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، إن الحملات شملت المرور والتفتيش على 3302 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في جميع المحافظات خلال عام 2021، وجرى رصد 1354 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وجرى عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

إصدار 241 قرارا بإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة في 24 محافظة

وجرى إصدار 241 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة التي تعمل بدون ترخيص بـ902 منشأة بيطرية بمحافظات: (الغربية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، سوهاج، الفيوم، بني سويف، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، القاهرة، السويس، الجيزة، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، بورسعيد، شمال سيناء، ومطروح).

وجرى تحرير 36 محضر جنح بمحافظات (المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، وقنا)، و164 محضرا إداريا بمحافظات: (الجيزة، الشرقية، بني سويف، القليوبية، الدقهلية، السويس، المنوفية، الغربية، القاهرة، أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، والإسماعيلية).

تنفيذ قرارات الإغلاق لـ252 مركزا بيطريا مخالفا في 12 محافظة

كما جرى تنفيذ قرارات الإغلاق لـ252 مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: (الشرقية، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، الدقهلية، بورسعيد، الوادي الجديد، بني سويف، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، والفيوم).

ومن جهته أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.