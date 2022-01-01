«شافت الغلب معايا».. آخر هدايا عبدالباسط حمودة لزوجته: «شقة بمليون ونص».. فيديو

كشف الفنان عبدالباسط حمودة، عن الهدية التي أهداها مؤخرا لزوجته، كهدية حب منه لوقوفها الدائم له طيلة مشوار حياتهم، الذي تخطى الآن ما يقرب من 30 عاما.

عبدالباسط حمودة: مراتي شافت الغلب كله معايا

قال عبدالباسط لـ«الوطن»: «مرة كنت قاعد أنا ومراتي، وقالت لي: من يوم ما اتجوزتني مجبتش هدية، قلت لها: هدية إيه يا ست إنتي؟ ما أنا جايب لك كل حاجة!!.. قالت لي: لأ في عيد ميلادي مجبتليش.. رحت جايب لها شقة بمليون و400 ألف جنيه».

عبدالباسط حمودة: زوجتي أصيلة ونامت معايا على الحصيرة

وعن مسيرة زوجته معه، قال حمودة: «مراتي ربنا يخليها لي وميحرمنيش منها ويجعل يومي قبل يومها، دي اللي كلت معايا الملح والفول ونامت معايا على الحصيرة، شافت الغلب كله، أنا قعدت 6 شهور أشرب شاي بعيش ناشف، وهي تقولي أصبر بكرة ربنا هيكرمنا، وأبوها مقاول كبير، ماكنتش تقول هات جنيه، وهي بتعرف تدبر أمورها»، مضيفا: «وكل اللي أنا فيه ده من رضا الله ورضاها عليّا».

عبدالباسط حمودة كان قد طرح مؤخرا أغنية مع الفنان عمر كمال، بعنوان «ضيعنا» طُرحت منذ شهر، وقال إن «كمال» هو الذي اتصل به، وطلب منه أن يشاركه في الغناء، ووفر له كل الطلبات التي طلبها.

أغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وإنتاج فني أحمد موه، ومديري إنتاج أكرم مصطفى وعماد حمدي، ومن إخراج كامبا، واستايلست فريد عادل.