محافظ بني سويف يبحث مع الجمعيات الأهلية خطة مواجهة الزيادة السكانية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "بمكتبه" الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية _رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،الأستاذة إحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن، الأستاذ طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهليةببني سويف، الأستاذة أمل أحمد ،الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة وذلك قبل بداية الندوة التوعوية التي يتم تنظيمها بالتعاون بين الاتحاد العام والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، والذي يستهدف تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في القضية السكانية ومكافحة الفساد

حيث أكد محافظ بني سويف على الدور الكبير لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني،لافتا إلى أن بني سويف كانت من سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي،والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الاهلى "لأول مرة على مستوى الجمهورية"،بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية ،لها محددات وأطر إستراتيجية وتنموية للمحافظة ترتكز على التكامل،لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة،والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني

كما أشار المحافظ إلى دعمه الكامل لكافة الفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في تنفيذ خطة الدولة في مجال مواجهة الزيادة السكانية ، مؤكداً على أن تحقيق تقدم ملحوظ وتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الجانب يتوقف على عدد من العوامل منها: درجة الوعي والثقافة لدى المواطن ، بجانب التحسين المتواصل للبنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي الذي يمثل الجهة المباشرة المنوط بها هذا الملف

فيما أشار"عبد القوي"رئيس الاتحاد العام للجمعيات،إلى أنه يتم تنظيم أنشطة عديدة في مجال التوعية بالمشكلة السكانية والدعوة إلى برامج تنظيم الأسرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات للتوعية بالقضية السكانية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي المواطن حول بعض القضايا والظواهر المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية مثل زواج القاصرات،التسرب من التعليم

،الزوراج المبكر،ختان الإناث..، والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فضلاً عن المسئولية التي تقع علي عاتق المواطن وإيمانه بما يعود عليه من النفع من خلال مواجهة المشكلة السكانية،حيث قدم عرضاً موجزاًحول القضية السكانية وآليات مواجهة الزيادة، فضلاً عن تسليط الضوء حول محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان، موجها الشكر لمحافظ بني سويف لتعاونه مع المؤسسات المختلفة لدعم تلك القضايا المهمة

وعقب لقاء المحافظ برئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية،عقد السيد بلال حبش نائب المحافظ اجتماعا تمهيديا،قبل بدء فعاليات الندوة التوعوية المقرر تنظميها بمقر نادي الإدارة المحلية، والتي تستهدف التركيز على تعزيز آليات تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى القضية السكانية ومكافحة الفساد لمساندة جهود الدولة فى دعم هاتين القضيتين، وذلك بما يتسق مع محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

حيث أشار"حبش"إلى توجيهات المحافظ"د. محمد هاني غنيم" بتعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتي أثمرت عن توقيع أول ثيقة لتوحيد تلك الجهود فى مجال الدفع بخطة وجهود الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، لاسيما الجوانب الخدمية التى يتعامل مع المواطن بشكل أساسي،من خلال تكوين مجموعة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية التى تكون جاهزة للتدخل والمساعدة فى حالات الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة والتى تتنشرو تتواجد بالمدن والقرى والعزب،وحصر المجالات التنموية التى تعمل فيها وإمكانياتها وإمكانية توحيد جهودها مع الجمعيات الكبرى والمركزية، بشكل يسهل من استدعاء إمكانياتها ومساهماتها فى حالة الطوارئ والأزمات