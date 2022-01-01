الأرصاد: سحب رعدية على بعض محافظات الصعيد قد تؤدي لأمطار غزيرة «فيديو»

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس على مدار الفترة المقبلة ومدى إمكانية استمرار حالة الطقس السيئ، إذ ذكر أن هناك سحبًا رعدية على المنيا وأسيوط وسوهاج تؤدي لتساقط أمطار متوسطة لغزيرة بها، وذلك خلال حواره مع مراسلة برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «extra news».

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد

وأضاف «القياتي»، أنه مع تعمق المنخفض الجوي داخل الأراضي المصرية، الذي تسبب في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، بدأ يؤثر اليوم بفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من شمال الصعيد وخاصة المنيا وأسيوط وسوهاج تصل من متوسطة لعزيرة، وهناك سحب رعدية وممطرة على مناطق من سيناء والبحر الأحمر.

أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من الغردقة

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد الآن تساقط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من الغردقة، بينما فرص الأمطار قلت على القاهرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى، وهي غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.

وتابع أن هناك فرصًا لتساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية، مطمئنًا المواطنين في الوقت ذاته بأن هناك تنسيقًا مع المجالس المحلية والجهات التنفيذية في المحافظات قبل أي حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.