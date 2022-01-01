استشاري حالات حرجة بلندن: المناعة المجتمعية تكونت بشكل أكبر.. ومتفائلون تجاه كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن الاكتشافات الجديدة والأدوية التي يُجرى الموافقة عليها لعلاج فيروس كورونا تمثل أسلحة مضافة للتغلب على الفيروس ومتحوراته، وهو ما سيسهم في تحجيمه في العام الحالي 2022، وأضاف: «أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة جيدة، فالمناعة المجتمعية تكونت بشكل أكبر مقارنة ببداية الجائحة، وفي العام الجديد سيكون هناك تطور أكبر بزيادة عمليات التطعيم».

وتابع سليمان خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة dmc، قائلا إن أعداد الإصابات المعلنة في أوروبا مثيرة للقلق لأنها غير مسبوقة منذ أن بدأت مطلع العام الماضي، مشيرًا إلى ضرورة وضعها في سياق أعداد الوفيات أيضًا، في ظل الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون، وهو ما يُظهر أن أعداد الوفيات والحالات الحرجة قليلة، وأغلبها أشخاص يعانون من أمراض مناعية أو لم يحصلوا على اللقاحات.

حاتم سليمان: انتشار العدوى يضغط على منظومة الصحة

وأكمل استشاري طب الحالات الحرجة بلندن أن مصدر القلق الرئيس من زيادة انتشار الأعداد هو أنه رغم قلة الوفيات، فإن انتشار الفيروس يشكل ضغطا على المنظومة الصحية، وقال: «يمكننا أن نخلُص إلى وجود تفاؤل حذر حتى نصل إلى المناعة المجتمعية وإعطاء اللقاح لأكبر عدد من الناس».

دراسة في جنوب أفريقيا

وأشار «سليمان» إلى أن دراسة في جنوب أفريقية ذكرت أن قدرة متحور أوميكرون على إحداث مضاعفات تقل بنحو 75% عن المتحورات السابقة، والمتحور ظهر في وقت يتسم بزيادة عمليات التلقيح، ومن الصعوبة المقارنة بين متحوري أوميكرون وأي متحور أخر، مثل دلتا.