ضبط تشكيل عصابي غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت قوات الأمن القبض على تشكيل عصابي مكون من 14 عنصرا إجراميا في محافظة جنوب سيناء، بتهمة الإتجار في المخدرات وترويجها، ومحاولة غسل أرباح تلك التجارة البالغة نحو 70 مليار جنيه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

جميع المتهمين مقيمون في جنوب سيناء

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 14 شخصًا، لـ9 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون في محافظة جنوب سيناء، وذلك لإتجار 9 منهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.,

تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات لغسل الأموال

كما أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بنحو 70 مليون جنيه.