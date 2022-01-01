ضبط كميات كبيرة من المخدرات بالمحافظات و4 مراكز علاجية غير مرخصة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، في مختلف مديريات الأمن لضبط تجار المواد المخدرة، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن سوهاج

ضبط شخصين حال استقلالهما سيارتين بنطاق المحافظة، وبحوزتهما «50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، و2 سلاح أبيض، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول».

مديرية أمن القاهرة

ضبط شخصان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول».

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط ثلاث أشخاص لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

مديرية أمن السويس

ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

مديرية أمن الغربية

ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

جهود استهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط شخص وبحوزته «كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

محافظة المنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم «2 فرد محلى وطلقتان من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول».

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهم الآثم والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

70 ألف قرص ترامادول

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون، مُستقلين سيارة ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم «عدد 70 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول».

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط «عدد 6000 قرص مخدر من ذات العقار، وعدد من الطلقات النارية، وسيارة».

938 لفافة من مخدر الحشيش

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وعثر بداخلها على «عدد 938 لفافة من مخدر الحشيش وزنت 93,800 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

4 مراكز طبية غير مرخصة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، مديرين مسؤولين عن إدارة عدد 4 مراكز لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة فايد.

وتبين وجود مخالفات بالمنشآت تمثلت في «عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقة من الجهات المعنية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبي، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج».

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم المخالفات السابق ذكرها على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.