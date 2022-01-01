ميرهان حسين تشوق جمهورها للحلقة الأولى من «وأنسى روحي وياك»

روجت الفنانة ميريهان حسين للحلقة الأولى من حكاية «وأنسى روحي وياك» التي تقوم ببطولتها، كما كشفت عن الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الحكاية.

ميرهان حسين تروج لحكاية «وأنسى روحي وياك»

ونشرت ميرهان حسين، بوستر الحكاية، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه: «النهاردة الحلقة الأولى من حكاية وأنسى روحي وياك من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.. أتمنى حكايتنا تعجبكم هستنى رأيكو بعد الحلقة.. قمر».

موعد عرض الحلقة الأولى

وتعرض الحلقة الأولى من حكاية «وأنسى روحي وياك»، في الثامنة مساء اليوم على شاشة قناة on، وتعاد في الثانية صباحًا، والواحدة ظهرًا، كما تُعرض الحلقة على شاشة قناة on drama الساعة 10 مساء.

أبطال حكاية «وأنسى روحي وياك»

وتضم حكاية «وأنسى روحي وياك»، بجوار ميرهان حسين، كل من: محمد عز، إيمان السيد، أيمن عزب، كريم مغاوري، علي الطيب، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

حكايات نصيبي وقسمتك 4

وتعد «وأنسى روحي وياك»، الحكاية السادسة من حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الموسم الرابع، بعد عرض حكاية «أوضة وصالة» بطولة الفنان أحمد عبد العزيز، ورشوان توفيق، و«النظارة البيضاء» بطولة أمير المصري، فضلا عن حكاية «غرام وانتظام» بطولة شريف سلامة ونانسي صلاح، و«حلوة اللقطة» بطولة هاني عادل، وميرنا نور الدين، و«تاج راسنا بابا» بطولة الفنان صلاح عبد الله، ومنة فضالي.

ميرهان حسين تشارك في مسلسل أنا وهي

كما تشارك «حسين» في مسلسل «أنا وهي»، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، والمقرر عرضه اليوم على شاشة قناة cbc، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.