«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. وتحذر من شبورة مائية كثيفة «فيديو»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اليوم، موعد تحسن حالة الطقس السيئ، إذ ذكرت أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى الأحد لكن كمية الأمطار تقل غدًا، مشيرة إلى أن كميات الأمطار السبت أقل مما شهدته محافظات مصر أمس خاصة شمال البلاد، وذلك بعد تعمق المنخفض الجوي داخل البلاد على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، لافتة إلى وجود استقرار تام في الأحوال الجوية اعتبارًا الإثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

طقس شديد البرودة ليلًا

وتوقعت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحداث اليوم»، المذاع على قناة «extra news»، استمرار تساقط الأمطار المتوسطة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر عند الغردقة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن حدوث انخفاض في درجات الحرارة ليصبح الطقس شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على سيناء، موضحًا أن هناك فرصا لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة.

أمطار مستمرة على شمال الصعيد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأمطار على شمال الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج وبعض مناطق البحر الأحمر مثل الغردقة وجنوب سيناء، وبعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، مؤكدة أن الأمطار تكون خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة على القاهرة، محذرة في الوقت ذاته من الشبورة المائية الكثيفة غدًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.