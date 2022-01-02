5 قوانين للمرأة تنتظر الحسم في 2022.. أبرزها زواج الأطفال

يناقش البرلمان المصري العديد من التشريعات الهامة التي تهدف إلى حفظ حقوق المواطن المصري، وهناك مشروعات حسمها المشرع المصري، كما أن هناك العديد من التشريعات التي ينتظر المواطن حسمها في العام الجديد 2022، وفي الفترة الأخيرة يهتم المشرع بقوانين المرأة وحفظ حقوقها، تعرض «الوطن» في هذا التقرير 5 قوانين للمرأة تنتظر الحسم في العام الجديد 2022.

قانون زواج الأطفال الجديد

يعد مشروع قانون زواج الأطفال، الذي قدمته الحكومة، ويهدف إلى تعديل المادة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، من أهم التشريعات الخاصة بالمرأة التي تنتظر الحسم في العام الجديد 2022، وتنص التعديلات على حظر زواج الأطفال، ويتضمن تغليظ عقوبة المخالف للقانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وذلك لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ 18 عاما من عمره وقت الزواج، كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم، ويلتزم المأذون بإخطار النيابة في حالة حدوث الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، كما يعاقب المأذون المخالف لذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل من منصبه.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

يناقش مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى معاقبة الزوج الذي تزوج على زوجة أخرى دون علمها، ويمثل أهمية للأسرة المصرية، وحدث بسببه جدل كبير، وهناك العديد من المطالبات بضرورة حسمه وإصداره خلال عام 2022.

قانون العنف ضد المرأة الجديد

وينتظر العديد من النساء حسم مشروع قانون العنف ضد المرأة، والذي يشمل قرابة 53 مادة على مقسمة على سبعة أبواب تهتم بجرائم إسقاط الحامل، والجرائم الجنسية، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى جرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف.

قانون حبس الغارمات الجديد

ويناقش مجلس النواب أيضا مشروع قانون حبس الغارمات، والذي يستهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة في شأن الغارمات، ويأتي هذا القانون في إطار مبادرة الرئيس السيسي «سجون بلا غارمين وغارمات»، وينص المشروع على توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للغارمات، وذلك من خلال الجهات المعنية، كما يشمل تشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدَّيْن في هذه المشروعات لتحقيق الإنتاج، وتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال فترة السجن، ولم ينتهي مجلس النواب من حسم القانون الذي ينتظر الحسم في العام الجديد 2022

قانون صندوق رعاية المرأة المصرية الجديد

وينتظر مشروع قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية حسمه في مجلس النواب، والذي يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة في كل المجالات، كما يهدف إلى دعم وزيادة مساهمتها في الخطط القومية للتنمية، وتنفيذ الإستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة وحمايتها ورعايتها، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية للمرأة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لذوات الهمم، ومنح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، ودعم الاحتياجات الأساسية للسيدات السجينات.