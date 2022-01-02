10 تصريحات لـ عبدالباسط حمودة في سهرة «الوطن»: غنيت كل حاجة حتى الهندي

سرد الفنان الكبير عبدالباسط حمودة، عددا كبيرا من أسرار حياته خلال سهرته مع جريدة «الوطن» احتفالا بالعام الجديد 2022، والتي دارت حول حياته الشخصية والفنية.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير 10 تصريحات مثيرة منها

- عمر كمال حساس أوي ومطرب لذيذ وأخلاق ربنا يزيده، جالي وقت أغنية «ضيعنا»، وقالي يابا اللي أنت شايفه اعمله.

- حسن شاكوش متربي على إيدي، وهو حبيبي أوي أوي، وبيقلدني في الغناء بس بيزعق كتير، هو متأثر بيّا.

- عمرو دياب بيحبني عشان أنا على اسم أبوه، عمرو كنا في الهرم شوفنا أيام شقى سوا، ومرة قلت له: «هيجي يوم عليك يا عمرو ومحدش هيعرف يكلمك».

- مراتي ربنا يخليها لي وميحرمنيش منها ويجعل يومي قبل يومها، دي اللي كلت معايا الملح والفول ونامت معايا على الحصيرة، شافت الغلب كله.

- مرة كنت قاعد أنا ومراتي، وقالت لي: من يوم ما أنت اتجوزتني مجبتش هدية، قلت لها: هدية إيه يا ست أنت؟ ما أنا جايب لك كل حاجة! قالت لي: لأ في عيد ميلادي مجبتليش.. راحت جايب لها شقة بمليون و400 ألف جنيه.

- دنيا سمير غانم من ساعة ما والدها ووالدتها توفوا، وهي تجنبت الفن شوية، أنا كلمتها بعد الوفاة، هي تعتبر بنت أخويا مش غريبة عني.

عبدالباسط حمودة: أنا غنيت كل حاجة حتى الهندي

- محمد رمضان زمان كان في حالة تعب وربنا إداله، وكانت أمنية حياته يركب عربيات وربنا حقق له ده.

- أنا غنيت كل حاجة، غنيت هندي وكاريوكي، وكل حاجة غنيتها، آخر حاجة بس اللي أنا هعملها إن أنا هعمل أغنية خليجي.

- مش بغير من الأجيال الجديدة، ربنا يصلح حال الناس كلها، فيه ناس بتجري ورايا عشان أعمل معاهم أغنية، طيب ده عشان يلمعوني ولا أنا اللي ألمعهم؟ عشان يعمل تريند، يبقى لما يجيب عبدالباسط حمودة، هيتحط في السي في بتاعه إنه جاب عبدالباسط حمودة.

- انتهيت من تسجيل أغنية خاصة لمسلسل الفرح فرحنا.