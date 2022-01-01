أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد.. قد تصل إلى القاهرة «فيديو»

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الأحد، وحالة الطقس المتوقعة على المدن والمحافظات، إذ من المتوقع أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا الأحد، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فيما يتوقع الخبراء أن تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء العواصف الرعدية

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضّل الوجود داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

- في أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الخلايا الرعدية على سيناء يستمر تكوّنها، ويصاحبها تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط لحبات البرد، ومن المتوقع تكوّن السيول على سيناء، وأيضًا استمرار السحب الممطرة على مناطق من شمال الصعيد «مصر الوسطى» يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط أسفل السحابة.

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد، أن تتكوّن السيول نتيجة تساقط الأمطار على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لشمال الصعيد.