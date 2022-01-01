انطلاق معرض «إيجبس 2022» فبراير المقبل

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس» فى الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، بمركز مصر الدولى للمعارض. ويكتسب معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس» أهمية خاصة، فى ظل الديناميكيات الإقليمية المتغيرة التى دفعت مصر إلى تعزيز دورها كمركز للطاقة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذى يحفز التعاون الفنى والتكامل التجارى لتطوير سوق غاز إقليمى مستدام، حيث يقدم مؤتمر «إيجبس 2022» فرصة لاستعراض جهود مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة.

كما يأتى المؤتمر فى توقيت حيوى لمناقشة التحديات والفرص الاستراتيجية التى تواجه قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP27»، الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، ومناقشة تأثيرات التحول فى السياسات والتغير فى ديناميكيات الطلب، إضافة إلى التطور فى إمكانات وتكنولوجيا خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات مثل التقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين. من جانبه، قال سلمان أبوحمزة، نائب رئيس قطاع فعاليات الطاقة فى الشرق الأوسط بشركة دى إم جى إيفنتس: إن «إيجبس» يشهد منحنى نمو تصاعدياً مستمراً منذ انطلاقه فى عام 2017، ما مكنه ليكون معرض ومؤتمر البترول والغاز الرائد فى مصر وإقليم شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط، مضيفاً أن النمو الملحوظ كان نتيجة اتباع الاستراتيجية الطموحة التى طبقتها وزارة البترول لإطلاق مجموعة من الإمكانيات لتحقيق أعلى قيمة للقطاع، وهو ما يُعد دافعاً ومحركاً للتنمية المستدامة فى مصر والمنطقة. ويُعد معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس» بوابة السوق المصرية -إحدى أكثر الأسواق الواعدة فى العالم- فى قطاع البترول والغاز، حيث يمثل المؤتمر الحدث الأبرز فى شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط الذى يتيح فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التى تقود تطوير القطاع، وتطوير الأعمال المتعلقة بالصناعة.

ويقدم «إيجبس» هذا العام جدول أعمال موسعاً ومتنوعاً؛ يشمل عدداً من المؤتمرات الرئيسية التى تشمل المؤتمر الاستراتيجى، والمؤتمر الفنى، وقمة التمويل والاستثمار، ومؤتمر المساواة فى الطاقة، وتشمل قائمة المتحدثين أربعة وزراء: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بفلسطين، والدكتورة آيساتو صوفى جلاديما، وزيرة البترول والطاقات فى السنغال، ووزير المناجم والمحروقات فى جمهورية غينيا الاستوائية، جابريال مبيجا أوبيانج، وعدداً آخر من كبار ممثلى مؤسسات الطاقة ورؤساء كبرى الشركات العالمية.

كما يخصص «إيجبس 2022» عدة جوائز للمشروعات والمنشآت المتميزة فى السلامة وحماية البيئة، وجوائز للعناصر النسائية الأكثر تميزاً فى قطاع البترول، وجوائز فى مجال الاستثمار وتمويل مشروعات الطاقة، حيث أعلنت اللجان المختصة لكل فئة عن قوائم المرشحين التى يصل عددها إلى 42 مرشحاً فى المجمل.