محافظ أسيوط: جهود مكثفة بالوحدات المحلية لمواجهة أثار الأمطار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه تم تكثيف الجهود بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف من قيادات المحافظة على مدار اليوم، لنشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين لمنع أي تجمعات للمياه، ورفع أي أثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس واليوم، بالتنسيق مع وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أي تقلبات جوية في الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

أمطار خفيفة ومتوسطة بمراكز أسيوط

وأشار المحافظ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، إلى أن جميع مراكز وقرى المحافظة تعرضت صباح اليوم لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المراكز، وتم السيطرة على الموقف، ومواجهة تداعيات تلك الأمطار بالاستعانة بعدد 100 سيارة شفط مياه (30 سيارة تابعة لشركة المياه و70 سيارة تابعة للوحدات المحلية والإنقاذ السريع بالمحافظة)، بالإضافة إلى اللوادر والجليدر التابع للوحدات المحلية، التي تعاملت بسرعة كبيرة مع الموقف.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

كما تم تكليف اللواء مهندس شاكر يونس برئاسة غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة، بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أي تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت.

كما تفقد المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، أعمال شفط تجمعات المياه من أسفل بعض الأنفاق بحي شرق بواسطة مواتير شفط المياه الموجودة أسفل الكباري، بالإضافة إلى الاستعانة بسيارات شفط المياه لمنع أي تجمعات بالشوارع أو الميادين ومتابعة أعمال رفع أي أثار ناتجة عن الأمطار بمراكز المحافظة.

تعطيل الدراسة بمدارس ومعاهد أسيوط الأحد

وأضاف المحافظ أنه حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، ونظراً لسوء حالة الطقس، فقد أصدر قراراً بتعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق 2 يناير بجميع مدارس التربية والتعليم بسبب موجة الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية والتي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتباراً من الأربعاء 29 ديسمبر وتستمر حتى الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط أمطار على بعض المناطق، كما تم التنسيق مع المنطقة الأزهرية وتم تعطيل الدراسة بكافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة غداً الأحد، مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشآت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين.

ووجه المحافظ باستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها ومتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ، مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.