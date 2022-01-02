مع اقتراب غرة شهر جمادى الآخر.. عضو كبار العلماء يوضح فضله

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع غرة شهر جماد الآخر، وذلك وفقما أعلنته دار الإفتاء في بيان لها، أنها ستقوم غدا الأحد 2/1/2022م، 29 جمادى الأولى 1443ه، باستطلاع غرة شهر جماد الآخر، وذلك بعد صلاة المغرب بنصف ساعة، وتعرض «الوطن» في هذه السطور فضل شهر جماد الآخر، وذلك قبل بدايته ليغتنمه المسلمون.

شهر جمادى الآخر

وفي هذا الصدد قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن فضل شهر جمادى الآخر يتمثل في أنه في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخر، وذلك سنة 11هـ كانت وفاة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم تتجدد فيه أحزان أهل الإيمان.

وأضاف عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن في النصف الثاني من شهر جمادى الآخر سنة 76 هـ كان مقتل الزبير بن العوام وكان عنده 73 عاما، كما أن في يوم 20 من جماد الآخر سنة 2 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مولد السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وهو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنين.

فضل شهر جمادى الآخر

وأوضح الدكتور فتحي الفقي، أن شهر جمادى الآخر يستحب فيه التطوع إلى الله بالخيرات، والصدقة على المساكين، كما أن في يوم 27 من جمادى الآخر 13 هــ، كانت وفاة أبو بكر الصديق رضى الله عنه، وولاية عمر بن الخطاب.

الإفتاء: على المسلم اغتنام الأوقات

وكانت دار الإفتاء المرية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فسيبوك» عشر نصائح لدخول العام الجديد، وذكرت منها أن المسلم عليه أن يستغل جميع الأوقات لأن هذه الأوقات هي عمر الإنسان، وعلى المسلم أن يستغل وقته في عمل الخير لأنه سيحاسب على عمره يوم القيامة.