126 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 سفينة منها السفينة «RHOURD AL HAMRA» والتي ترفع علم الجزائر، ويبلغ طولها 156 مترا وبعرض 25 مترا، والمقرر لها أن تفرغ شحنة من البروبان.

29855 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9245 طنا تشمل: 3615 طن فوسفات و2800 طن مولاس و2830 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29855 طنا تشمل: 9500 طن ذرة و4713 طن قمح و7746 طن خردة و4575 طن حديد و2000 طن فول صويا و5104 رؤوس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1321 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 336 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطا وبطاطس وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «بصل وأعشاب وليمون» وفواكه «برتقال» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وسلوفينيا.

126479 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 48 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126479 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131580 طنا.

كما غادر قطار واحد بحمولة إجمالية 1061 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2178 شاحنة.