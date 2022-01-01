سبب القبض على المطربة يارا محمد داخل أحد كافيهات مدينة نصر

داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة نصر بالقاهرة، جرى القبض على المطربة يارا محمد أثناء قيامها بإحياء حفل غنائي، وكان سبب القبض على المطربة يارا محمد، هو إحياء إحدى الحفلات الغنائية الخاصة، بالتزامن مع احتفال المواطنين بليلة رأس السنة دون حصول الكافيه على الترخيص اللازم، لتصل قوات الشرطة إلى الكافيه بعد بلاغ من سكان العقار الموجود به الكافيه، أفادوا فيه بتعرضهم للإزعاج بسبب تلك الحفلة، وجرى القبض على المطربة يارا محمد ومدير أعمالها و3 آخرين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة.

سبب القبض على المطربة يارا محمد

وسبب القبض على المطربة يارا محمد، وآخرين، هو إقامة حفل غنائي وإدارة منشأة دون ترخيص، وتقديم الأرجيلة «الشيشة» بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطربة يارا محمد.

بداية الواقعة كانت ببلاغ من مواطنين يقطنون بأحد عقارات منطقة مدينة نصر يفيد بتعرضهم للإزعاج بسبب أصوات مرتفعة تأتي من كافيه بالعقار، بالإضافة إلى وجود إشغالات بالطريق، وعقب تلقي رجال الشرطة للبلاغ انتقلوا إلى مكان الواقعة، وجرى فحص البلاغ، وتبين أن العقار به كافيه شهير.

الاستماع لأقوال المطربة يارا محمد

كما تبين قيام المطربة يارا محمد بإحياء حفل غنائي داخل الكافيه، وعدم حملها تصريح إقامة الحفل الغنائي، وجرى اقتيادها ومدير أعمالها و3 آخرين إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوالها، وقالت «يارا» إن عمل التصريح ليس مسؤوليتها ولكنه مسؤولية الكافيه.

إخلاء سبيل المطربة يارا محمد

وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المطربة يارا محمد، بضمان محل إقامتها، كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل مدير أعمالها و3 آخرين، بضمان محل إقامتهم، كما غرمت اثنين آخرين 40 ألف جنيه لإشغال الطريق.