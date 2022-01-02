حظك اليوم برج الجدي الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يعرف عنه أنّه شخصية تلتزم بالدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر الجديد في برجك يمنحك روحا ابتكارية وتميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.