حظك اليوم برج الجدي الخميس 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

اليوم، الأبراج تعمل في صالح مواليد برج الجدي، إذ تضع قدميك على الطريق الصحيح على المستوى المهني، أما على المستوى العاطفي فأنت على موعد مع أوقات لطيفة وحلوة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس، وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب، وتتبادل مع المحيطين بك نصائح وأفكار مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.