حظك اليوم برج الدلو الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو دائمًا ما يتمتع بشخصية طفولية ومألوفة، كما أنّه يمتلك الكثير من الأصدقاء ويحب الانسجام دائمًا مع الآخرين، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك، واعتن بصحتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك ، وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.