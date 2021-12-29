حظك اليوم برج الدلو الخميس 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

على أصحاب برج الدلو، اليوم، التأني والابتعاد عن العناد، ويجب ألا تكون حساس على المستوى العاطفي حتى لا تتأثر علاقتك بالمحيطين وبشريك حياتك.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر المعاكس قد يدفعك للعناد، فقط لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

ينصحك الفلك بالتسامح مع الآخر.. لا تكن حساسا ولا تدع النقد يزعجك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.